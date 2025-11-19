Hockey U13 – Uvp Suzzara generosa ma la Rot Scandianese è troppo forte

SUZZARA L’Uvp Suzzara U13 lotta, si difende e trova anche la soddisfazione del primo gol stagionale grazie a Luce Cavana, ma contro la Rot Scandianese finisce 1-6. Al PalaSuzzara i giovani bianconeri reggono l’urto iniziale, poi la maggiore qualità tecnica degli ospiti prende il sopravvento: a segno Maffei (tripletta), Pattini (doppietta), Djelassi e Lodesani. Nonostante il passivo, la squadra di coach Martino mostra carattere e continuità di impegno, elementi fondamentali in un percorso di crescita come quello dell’Under 13. Il Suzzara tornerà in pista il 30 novembre per la trasferta a Pesaro.