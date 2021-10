Scomparso Federico Prati, una delle prime Guardie ecologiche del Parco

MANTOVA E’ scomparso Federico Prati, una delle prime Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale del Mincio. L’ente saluta uno dei suoi volontari che, pur più giovane di altri – aveva 55 anni -, ha mantenuto attivo il suo ruolo di volontario dagli anni Novanta e fino a oggi. In quasi sei lustri di attività di controllo e perlustrazioni, conosceva ogni lembo del territorio dell’area protetta. Amava la natura e si adoperava per far prevalere il senso di rispetto di flora e fauna che metteva sicuramente al primo posto: era fermo quando riscontrava qualche violazione, temerario quando si trovava a intervenire per salvare qualche animale in difficoltà. In apparenza taciturno era in realtà una persona buona, disponibile e di grande competenza: lo testimoniamo le tante GEV che in questi anni hanno avuto modo di uscire in sopralluogo con lui. Timido e mai “protagonista” preferiva il fare al mostrarsi e sono molti i cittadini che hanno avuto modo in questi anni di incontrarlo durante i suoi sopralluoghi e ricevere da lui dettagliate spiegazioni relative alle norme e ai regolamenti dell’area protetta. L’ultimo servizio a fine settembre nel Basso Mincio, la zona nella quale prevalentemente operava. La sua improvvisa scomparsa è una nota triste per l’ente e per i colleghi volontari.