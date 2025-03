Scontro all’incrocio tra via Diga Masetti e via Brennero: ferito un 44enne in scooter

MANTOVA Un uomo di 44 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri alle 21.45 in via Brennero all’altezza dell’incrocio con via Diga Masetti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente si tratterebbe di una mancata precedenza da parte del conducente di una Toyota Rav 4 che da via Diga Masetti si è immesso in via Brennero svoltando sulla propria sinistra senza accorgersi che proprio dalla sua sinistra stava sopraggiungendo il 44enne in sella al proprio scooter Kimco Agility, il quale non riusciva a evitare l’impatto con il veicolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde che ha trasportato il 44enne al Poma per accertamenti, e una pattuglia della Polizia locale di Mantova che ha eseguito i rilievi.