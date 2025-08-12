Scontro auto-moto in viale Pompilio, morto un carabiniere di 32 anni

MANTOVA Uno scontro tra auto e moto è avvenuto oggi attorno alle 10 all’altezza dell’ingresso della clinica San Clemente lungo viale Pompilio ed è costato la vita ad un 32enne. Ferita la donna, che era a bordo dell’auto con il marito. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Locale e Vigili del fuoco. Strada chiusa, la circolazione è stata garantita tramite una deviazione. La vittima è Mario Sicilia, un carabiniere residente in città. lascia la moglie e una bimba di due anni.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il 32enne che era in sella alla sua moto, una Yamaha di grossa cilindrata, stava percorrendo viale Pompilio in direzione della Cinciana quando all’altezza del parcheggio della clinica San Clemente, si è visto tagliare la strada da una Fiat Doblò che proveniva dalla direzione opposta e che stava svoltando sulla propria sinistra proprio all’interno del parcheggio. Il 32enne non riusciva a evitare l’impatto che era violentissimo. Sul posto intervenivano l’auto medica e le ambulanze del 118 con i vigili del fuoco. Le condizioni del 32enne sono apparse fin da subito disperate. Il personale medico ha tentato di rianimare il motociclista sul posto, quindi lo ha caricato in ambulanza per portarlo nel vicino ospedale dove però è giunto già privo di vita. In ospedale per alcuni traumi è finita anche una 75enne residente in provincia che era seduta sul sedile lato passeggero della Fiat Doblò. Illeso invece il marito 77enne della donna, che era al volante dell’auto.

Il Comando provinciale dell’Arma ha in seguito diffuso una nota di cordoglio per la scomparsa del militare. Di seguito il testo.

Questa mattina alle ore 10 in Mantova, Viale Pompilio, si è verificato un sinistro stradale, con esito mortale, tra un veicolo Fiat Doblo’ condotto da un signore di Castellucchio classe 1948, ed un motoveicolo condotto da un Carabiniere, Mario Sicilia.

A seguito dell’impatto il Carabiniere è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Mantova, dove è giunto cadavere.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Mantova.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano, a nome suo personale e di tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado della provincia, si stringe al dolore della famiglia del Carabiniere Mario Sicilia.

Il militare, nato a Caltanissetta il 18/12/1993, si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2019 e, dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, dal 2020 ad oggi ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Mantova – Via Chiassi.

Lascia una compagna ed una bambina di 2 anni.

Il Carabiniere Mario Sicilia viene ricordato dai commilitoni come un ragazzo straordinario, sempre disponibile, allegro e cordiale. Era un punto di riferimento per tutti i colleghi, specie per i più giovani. Lascerà un vuoto incolmabile.