Pallavolo serie D f – Davis, organico ora al completo con l’alzatrice Zacchè e la centrale Roveri

Stradella La Davis chiude il cerchio: l’organico per la stagione 2025/2026 in Serie D è ufficialmente completato. La squadra, guidata anche quest’anno da Enrico Pinzi e Diego Pavan, si prepara a una nuova avventura con rinnovato entusiasmo e importanti innesti. Dopo la retrocessione in Serie C della prima squadra, il presidente Vanni Rigoni ha deciso di rinunciare alla categoria superiore, cedendo il titolo al Volley Brianza Est Bellusco Monzese. La trattativa con il San Lazzaro, che avrebbe potuto salvare la categoria, non è infatti andata a buon fine. Rigoni ha però scelto di continuare con determinazione il percorso in Serie D, rafforzando il gruppo con innesti mirati e puntando sulla crescita di un progetto sportivo solido e radicato sul territorio. Tra le novità più rilevanti di questi giorni, Lucrezia Roveri, centrale cresciuta nel vivaio del Viadana, che ha maturato esperienza anche in Serie D con il San Lazzaro. E in cabina di regia ecco Giorgia Zacchè, lo scorso anno nel roster di Serie B2, che ha scelto di rimanere a Stradella. A disposizione dei tecnici Pinzi e Pavan ci saranno: Letizia Madini, Michelle Ravanini, Martina Menozzi, Giorgia Gugolati, Lucrezia Bazzani, Eleonora Martinelli, Alice Gugolati, Carina Ceamur, Marta Madella. Una rosa giovane ma ambiziosa, costruita con l’obiettivo di affrontare al meglio il campionato. La Davis parteciperà anche alla Coppa Lombardia.