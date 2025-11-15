Scoperto dai carabinieri un deposito di refurtiva nello scantinato di una palazzina disabitata in via Amadei

MANTOVA Nei giorni scorsi i Carabinieri delle Stazioni di Mantova e Curtatone venivano allertati da una signora alla quale ignoti le avevano rubato la bicicletta elettrica munita di gps. Il segnala indicava la presenza del velocipede a Mantova in via Amadei. Oltre a rinvenire la bicicletta della donna, prontamente restituita, i Carabinieri rinvenivano all’interno di una cantina, pertinenza di un alloggio disabitato, due ciclomotori di cui 1 rubato lo scorso 2 ottobre a Mantova, un computer portatile, 2 biciclette elettriche e 5 biciclette. Il valore di quanto rinvenuto si aggira sui 4.000 euro. Sono in corso accertamenti al fine di risalire ai proprietari degli oggetti rinvenuti.