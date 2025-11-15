Calcio 1a Categoria – Terremoto alla Serenissima: lasciano il diesse Micheloni, mister Manini e Dalmaschio

Roncoferraro Terremoto in casa Serenissima. Una giornata convulsa ha scosso il club di Roncoferraro: il direttore sportivo Davide Micheloni ha rassegnato le proprie dimissioni, seguito a ruota dall’allenatore Gianluca Manini. Lascia anche il consulente di mercato Marco Dalmaschio (ieri tra l’altro è diventato nonno di Tommaso), che ha però precisato di non avere incarichi ufficiali all’interno della società e di non essere tesserato. Le dimissioni in serie sono arrivate a poche ore dal derby di campionato in programma domani pomeriggio a Marmirolo contro l’Union Team, avanti di una lunghezza nel girone G di Prima Categoria. Una sfida già caldissima sul piano territoriale, che mercoledì 26 si ripeterà anche in Coppa Lombardia, sempre sul campo dei neroverdi, è sarà decisiva per il pass. «Le dimissioni sono arrivate soltanto da poche ore – taglia corto il presidente Andrea Moserle -. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore, dobbiamo ancora parlarne». Poche parole, che confermano però il clima teso in cui si è consumato lo strappo. Gianluca Manini, approdato alla Serenissima la scorsa stagione proprio grazie al tandem Micheloni–Dalmaschio, ha spiegato di aver scelto di seguire la linea degli uomini che lo avevano voluto sulla panchina biancazzurra. Una scelta di solidarietà, maturata nel giro di poche ore. Più articolata la posizione del diesse Micheloni, tornato a Roncoferraro in estate dopo l’esperienza alla Poggese. «È venuto meno il rapporto di fiducia – dichiara -. C’era qualche critica da parte di qualche dirigente, ma ricordiamoci che il girone d’andata non è ancora finito, c’è tutto il ritorno da giocare e a dicembre arriva il mercato di riparazione. Con le mie dimissioni, e con quelle di Manini e Dalmaschio, considerato che siamo un “corpo unico”, abbiamo dato un chiaro segnale». In serata la società ha convocato un confronto con la squadra prima dell’allenamento, per fare chiarezza e provare a ricompattare l’ambiente. All’incontro non erano presenti i tre dimissionari, mentre resta da capire come la Serenissima affronterà un passaggio così delicato a ridosso del doppio derby con il Marmirolo. Le prossime ore saranno decisive per ricostruire l’assetto tecnico e dare continuità a una stagione che, fino a ieri, sembrava procedere senza scossoni.