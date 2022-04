Se cerchi un assistente domestico, Gallas Group è l’agenzia specializzata a cui affidarsi a Mantova

MANTOVA Da poco meno di un mese Gallas Group ha inaugurato la propria nuova filiale mantovana e i risultati sono già lusinghieri. In viale Risorgimento 35, nel centro della città virgiliana, il reclutamento di colf e badanti da destinare alle famiglie ha attirato da subito grande interesse e la prospettiva è di garantire complessivamente circa 200 collaboratori e collaboratrici selezionati con cura nell’arco di un anno. Un obiettivo che è frutto dell’esperienza in un settore non semplice, nel quale è fondamentale garantire sicurezza e serietà a tutte le famiglie.

L’assistenza domiciliare, rispetto alle residenze per anziani, rappresenta un servizio sempre più richiesto dalle famiglie, che preferiscono garantire ai propri cari la comfort zone delle mura domestiche, con gli spazi abituali, i ricordi di una vita, l’atmosfera calda della dolce casa. Per tale motivo, è sempre più essenziale che alla base ci sia un reclutamento attento alle credenziali di chi giunge in filiale per presentare il curriculum: le esperienze pregresse, il background professionale, l’empatia relazionale e la conoscenza della lingua sono elementi fondamentali nella scelta del collaboratore famigliare.

Come scegliere le badanti è proprio una delle capacità prioritarie per questo genere di agenzie. Il 95% delle domande provengono da personale straniero e pertanto il primo aspetto da considerare è l’assoluta assenza di barriere linguistiche, che comporterebbero problematiche relazionali con l’anziano. C’è poi l’aspetto sanitario, che in questi ultimi due anni ha costituito un elemento essenziale: badanti e colf devono essere in regola con le vaccinazioni e con tutte le normative per questo genere di mansioni. Infine, fra le peculiarità di queste figure professionali sono basilari la pazienza, la capacità di dialogo, ascolto e conforto. Senza un adeguato approccio umano non si può svolgere questa mansione.

La cura nei dettagli è ciò che differenzia un’opera eseguita bene da una svolta con passione ed empatia. Gallas Group da sempre presta grande attenzione a questi fattori ed un altro elemento fondamentale nello statuto dell’azienda è l’assoluta riservatezza ed una privacy esclusiva. L’agenzia punta ormai da oltre un decennio ad essere l’eccellenza dell’assistenza domiciliare nel nostro Paese e per questo si concentra sull’innovazione ma non dimentica la tradizione. Un obiettivo diventato realtà attraverso la gestione diretta di tutto lo staff sparso nelle filiali del Nord Italia, che ha plasmato un’identità unica e consolidata; un marchio che trasmette fiducia e qualità, in un settore nel quale la solidarietà verso il prossimo, soprattutto nei confronti di chi è più anziano, più solo e fragile, dev’essere la base di ogni azione.

In un mondo complesso come quello attuale, nel quale la “casa” rappresenta oggi come non mai l’approdo sicuro, l’oasi di stabilità, il rifugio di pace e serenità, garantire alti standard nell’assistenza domiciliare è imprenscindibile per chi opera quotidianamente in questo settore. Gallas Group ne è la dimostrazione più lampante: oltre all’aspetto relazionale e umano, infatti, è bene tenere a mente che esiste tutta una serie di impellenze burocratiche non sempre agevoli da gestire in autonomia ed è per questo che un’agenzia specializzata è necessaria per occuparsi di qualsiasi imprevisto come malattie, sostituzioni e altre incombenze che possono capitare. Gallas garantisce la continuità del servizio offerto anche di fronte a situazioni complicate da risolvere. E’ proprio in questi casi che ci si accorge quanto è importante affidarsi ai professionisti.

(comunicazione commerciale)