Segnaletica orizzontale, la Provincia vara un progetto da 415 mila euro

MANTOVA Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della segnaletica orizzontale sulle strade di competenza della Provincia. Il costo complessivo dell’intervento – che ha ottenuto il primo via libera con decreto del presidente della Provincia – è stato stimato in 415.000 euro.

Annualmente, per garantire una migliore sicurezza a chi transita sulle strade, è necessario procedere al rifacimento di strisce e zebrature, che si deteriorano a causa dell’azione del traffico e degli agenti atmosferici. In fase di redazione del successivo progetto definitivo-esecutivo potranno intervenire modifiche a quanto attualmente previsto con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, qualora dovessero emergere nuove criticità e/o altre situazioni particolari.

Per quest’anno, quindi, l’obiettivo è il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale per ripristinare il grado di visibilità previsto dalla normativa tecnica vigente e garantire le condizioni ottimali di sicurezza per gli utenti della rete stradale provinciale, compatibilmente con le risorse economiche messe attualmente a disposizione dal Bilancio 2021. In questo progetto è previsto quindi il rifacimento della segnaletica orizzontale relativamente ad una parte della rete stradale di competenza della Provincia di Mantova, dando la priorità alle strade di maggior traffico la cui segnaletica orizzontale, a causa dell’elevato numero di veicoli in transito, necessita di un rifacimento pressoché annuale.

Il progetto è inserito nell’annualità 2021 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-23.