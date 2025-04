Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione: il Consorzio Terre dei Gonzaga apre le porte al territorio

Dal 17 al 25 maggio 2025 torna la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, l’iniziativa promossa da ANBI per sensibilizzare cittadini, istituzioni e studenti sul ruolo fondamentale dei Consorzi di bonifica nella gestione dell’acqua, nella difesa del suolo e nella salvaguardia del territorio. L’edizione di quest’anno, intitolata “Il cerchio dell’acqua, risorse idriche e multifunzionalità”, punta i riflettori sul valore circolare e strategico dell’acqua e sul lavoro quotidiano, spesso silenzioso, che i Consorzi svolgono per garantire sicurezza idraulica e sostenibilità ambientale.

In tutta Italia si terranno eventi, mostre, convegni, visite guidate e attività educative per far conoscere da vicino le infrastrutture idrauliche, solitamente non accessibili al pubblico, e promuovere una cultura della responsabilità ambientale e della prevenzione. Anche il Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po partecipa attivamente con un programma di iniziative per far conoscere il ruolo della bonifica.

Il 18 maggio, dalle 9.30 alle 13, sarà possibile visitare lo storico impianto idrovoro dell’Agro Mantovano-Reggiano, in via Alessandro Volta a Moglia di Sermide (MN), un’occasione per scoprire un’opera che è stata fondamentale per la gestione delle acque del territorio. Il 21 maggio, alle 17.30, presso la Sala Consiliare di Piazza Teofilo Folengo a San Benedetto Po (MN), verrà presentato il libro “Evoluzione della gestione pubblica dei canali nel comprensorio”, scritto da Inglante Rossi e pubblicato dal Consorzio, un importante contributo alla memoria storica del sistema idraulico locale. Il 25 maggio, invece, sarà una giornata ricca di appuntamenti culturali a tema: dalle 15 alle 17 si terranno le visite guidate al Museo del Truciolo a Villarotta di Luzzara, ospitato in un’antica chiavica consortile, seguite, alle ore 17, dall’inaugurazione della mappa storica donata dal Consorzio e dalla statua luminosa della trecciaiola, simbolo della tradizione artigianale del luogo.

Tre gli eventi collaterali già in calendario: il 4 maggio, una tappa alla Botte Villoresi all’interno del percorso OLTREPARCO promosso dal WWF Mantovano alla scoperta dei parchi dell’Oltrepò; l’11 maggio un centinaio di persone dell’Associazione di volontariato Fluido Friends di Magnacavallo visiteranno l’impianto storico dell’Agro Mantovano-Reggiano a Moglia di Sermide e infine il 27 maggio, alla Botte Villoresi, la visita della Scuola Primaria di Pegognaga nell’ambito della manifestazione “ImPegoliamoci”.

“Questa settimana rappresenta un’occasione preziosa per raccontare l’impegno quotidiano e spesso invisibile dei Consorzi di bonifica, e per avvicinare le nuove generazioni a una cultura della responsabilità ambientale”, ha dichiarato Simone Minelli, presidente del Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po.

Un’iniziativa che unisce conoscenza, partecipazione e territorio, per costruire insieme un futuro più consapevole e sostenibile.