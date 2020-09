Calcio a 5 Serie A – Mantova, Saviatesta main sponsor. Suton positivo al Covid

MANTOVA È mantovano il nuovo main sponsor del Mantova Calcio a 5, che si appresta a iniziare la sua seconda avventura nel campionato di A1. Dopo il coronavirus e un primo campionato positivo, anche se improvvisamente interrotto, la società biancorossa ha presentato il nuovo marchio nella Sala Consiliare del Comune. Sarà Saviatesta Srl di Goito, impresa edile specializzata e leader in opere di primaria urbanizzazione. Lo ha annunciato il dg del Mantova Cristiano Rondelli alla presenza di Remo Saviatesta. Il sostegno della ditta è partito tre anni fa grazie alla passione per lo sport di Remo e Luca.

«Il progetto va avanti sul territorio – ha commentato Rondelli – grazie al nuovo main sponsor. È un’opportunità che ci viene data e che sta a noi portare avanti. La stagione inizierà il 14 settembre al NeoLù e il 10 ottobre a Salsomaggiore, in occasione della prima giornata con Pesaro, sarà la prima volta del marchio Saviatesta sulle divise del Mantova Calcio a 5. Il 26 settembre al NeoLù ci sarà il Memorial Pasolini con Lecco e Verona, mentre prima del campionato una serie di test amichevoli. Purtroppo Suton è in isolamento con la febbre, in Croazia. E ci sono problemi anche con la Serbia per un giocatore, perciò partiremo a ranghi ridotti. Dall’1 ottobre il nostro sito internet avrà la doppia versione in italiano e in inglese poiché la squadra ha calciatori che arrivano da varie parti Europa».

Remo Saviatesta conferma la soddisfazione della sua ditta per questa opportunità. «Da tre anni siamo coinvolti nel progetto del Mantova Calcio a 5 e ci buttiamo con entusiasmo in questa nuova avventura». «Si comincerà con una preparazione esterna al NeoLù – prosegue Rondelli – . Per l’accesso del pubblico al palazzetto è tutto da studiare».

Nel frattempo arriva in Sala Consiliare anche il sindaco Mattia Palazzi che conferma che si stanno completando i lavori per il nuovo palazzetto. «Da gennaio è possibile che si giochi nel nuovo impianto – conclude Rondelli – e siamo interessati alla gestione della struttura. Abbiamo rivoluzionato la squadra, in un progetto che prevede giocatori dell’est Europa per un gioco più aggressivo e fisico che ci possa portare alla salvezza».