Si getta nel Rio, 46enne salvata da vigili del fuoco e carabinieri

MANTOVA Dopo essersi tolta le scarpe è salita sulla balaustra del ponte di via Massari e quindi si è gettata nelle acque del Rio. Protagonista dell’inspiegabile gesto, per fortuna senza gravi conseguenze, una 46enne cittadina brasiliana. La donna infatti, benché un volo di alcuni metri è stata tratta in salvo praticamente illesa; per lei, seppur in stato confusionale, solo qualche graffio prima di essere affidata alle cure del sanitari della Croce Verde. L’allarme è scattato alle 19 quando diversi passanti, notata dapprima adagiare sul marciapiede i propri effetti personali, hanno visto la donna finire di sotto. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi calatisi con una fune in acqua direttamente dal ponte sono riusciti ad afferrare la 46enne scortandola all’interno di uno dei palazzi adiacenti. Stando alla versione della donna però quello che in un primo momento pareva essere un gesto volontario, sarebbe invece conseguenza di una caduta accidentale.