Sicurezza, intesa con gli istituti privati

MANTOVA Nel corso dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto di Mantova Gerlando Iorio ha ribadito la necessità, in vista delle festività natalizie, del rafforzamento delle attività di vigilanza sulle principali arterie stradali e la predisposizione di accurate pianificazioni straordinarie dei servizi, per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in orario serale e notturno, e con particolare riferimento al contrasto all’utilizzo di sostanze alcoliche e di stupefacenti per quanti si mettano alla guida. Viene in tal modo rafforzato il dispositivo di controllo coordinato stradale, che, solo nell’ultimo mese, ha visto 182 equipaggi interforze controllare – con la collaborazione delle Polizie Locali – 1483 autovetture, 75 veicoli commerciali e 1823 persone, con l’accertamento di circa un centinaio di violazioni. Anche rispetto all’eventualità di episodi di furti che potrebbero verificarsi nel periodo di festività in virtù della maggiore circolazione di denaro e di merci, il prefetto, su conforme avviso del Comitato, ha chiesto alle Forze dell’ordine l’intensificazione di più mirati controlli. Nell’ottica della prevenzione dei furti, ieri mattina il prefetto ha inoltre sottoscritto con i referenti degli istituti di vigilanza operativi nella provincia di Mantova il protocollo d’intesa Mille occhi sulla città, unitamente al relativo disciplinare operativo. All’incontro era presente anche il vicequestore vicario di Mantova Ignazio Messina. II progetto prevede la valorizzazione dei compiti di osservazione sul territorio da parte delle guardie giurate nell’ambito di una sinergia informativa che, pur escludendo l’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, garantisca moduli collaborativi efficienti tra le Forze di Polizia e gli istituti di vigilanza nel supporto all’azione di controllo del territorio. Il protocollo siglato ieri è volto a sviluppare un sistema multilivello di sicurezza in grado di integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della sussidiarietà e della complementarietà di azione. Al termine delle festività natalizie, saranno analizzati i risultati conseguiti, in modo da verificare l’opportunità di effettuare degli eventuali interventi correttivi.