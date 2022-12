Regionali, Fratelli d’Italia e Forza Italia schierano i propri big

MANTOVA Il toto-candidati alle regionali per il centrodestra ha in buona parte trovato conferme nei nomi scelti dai propri consigli direttivi, e che ora attendono solo il placet degli organismi regionali. Per Fratelli d’Italia, la formazione di punta nei sondaggi in Lombardia, correranno, secondo la legge, due uomini e due donne: capolista Alessandro Beduschi nome storico del partito nonché precedente coordinatore, Paola Bulbarelli già assessore regionale, Pietrangelo Gozzi presidente del consiglio comunale di Viadana e Paola Carreri professionista e rappresentate dell’area del destra Secchia. «I nomi sul tavolo regionale – spiega la coordinatrice, on. Paola Mancini – erano molti e per questo ci tengo a ringraziare, a nome del partito, tutti coloro che hanno dato la disponibilità alla candidatura».

Sul fronte berlusconiano invece, Forza Italia ha prodotto cinque nomi, due donne e tre uomini, lasciando all’organismo regionale scegliere fra i tre i due candidati di punta per la competizione del 12 e 13 febbraio. Per le due candidature femminili sono confermate le nomination di Stefania Campana, consigliere comunale e coordinatrice di Borgo Mantovano, e di Elisa Bertolazzi di Mantova, responsabile provinciale del dipartimento “libere professioni”; per le due candidature maschili invece si propongono al regionale i nomi di Pierluigi Baschieri, vice commissario provinciale, commissario cittadino e capogruppo in consiglio comunale nel capoluogo; quindi, Mattia Di Vito, vice commissario provinciale e consigliere provinciale; e infine, terza opzione, Marco Galli, membro del direttivo di Castiglione delle Stiviere.

Manca ancora all’appello la quaterna della Lega Salvini, che al momento parrebbe dare solo la conferma della riproposizione di Alessandra Cappellari, consigliere regionale uscente. Fra gli altri, infine, sono quotati il coordinatore provinciale Antonio Carra e quello cittadino Cristian Pasolini.