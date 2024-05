Scoperti mentre rubano superalcolici, si fingono jogger durante la fuga ma vengono catturati dai Carabininieri

SABBIONETA Nell’ambito dei continui servizi perlustrativi disposti dal Comando Provinciale di Mantova, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana (MN) hanno denunciato due uomini – un 39enne ed un 47enne georgiani, in ipotesi accusatoria, per furto aggravato.

Nella mattinata del 29 aprile scorso, i carabinieri di Viadana allertati tramite “112” dal titolare dell’Ortofrutticola s.r.l. di Sabbioneta, sono accorsi sul posto per un tentato furto di superalcolici ed hanno appurato che due uomini, poco prima, erano stati sorpresi a rubare alcune bottiglie di pregio di superalcolici, ma vistisi scoperti, avevano abbandonato la refurtiva all’esterno dell’esercizio commerciale ed erano saliti a bordo della loro autovettura per darsi alla fuga, ma l’autovettura era stata prontamente bloccata dai dipendenti del negozio con un mezzo d’opera aziendale.

I due malviventi nonostante ciò, avevano abbandonato la loro macchina e si erano dileguati a piedi.

Mentre alcuni militari si mettevano alla ricerca dei due fuggitivi tra le strade di Sabbioneta altri colleghi recuperavano la refurtiva abbandonata e all’interno dell’autovettura abbondonata rinvenivano numerose altre bottiglie di liquore anche queste probabilmente oggetto di furto in qualche altro negozio della zona.

Dopo circa un’ora, i carabinieri grazie alla descrizione fornita dai dipendenti del negozio di ortofrutta, hanno rintracciato e fermato i due furfanti, che per non dare nell’occhio si erano messi a fare jogging, senza riuscire però a sfuggire all’occhio attento dei Carabinieri.

Al termine degli accertamenti i due fermati, uno dei quali gravato già da precedenti di polizia per furto, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Mantova.