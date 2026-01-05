Siem-Tea, Palazzi a Beduschi: “L’assessore non scarichi su altri il suo disegno da picconatore della multiutility pubblica del territorio”

Dopo le parole dell’assessore regionale Alessandro Beduschi sulla gestione

di TEA e sullo stop alla fusione con SIEM, arriva la risposta del sindaco di Mantova Mattia

Palazzi, che chiama in causa responsabilità politiche e scelte compiute negli ultimi anni.

«Che l’assessore Beduschi da ormai oltre dieci anni, casualmente a differenza di quando il

centrodestra ha governato il Comune di Mantova, lavori contro TEA è ormai evidente a tutti,

lavoratori di TEA in primis», afferma Palazzi. «Ma la verità non la racconta giusta, perché sa

perfettamente com’è andata». Il sindaco richiama il ruolo svolto dal capoluogo nella tenuta di

SIEM: «Se SIEM, di cui il Comune di Mantova detiene solo il 13%, non è saltata in questi

dieci anni è solo grazie a Mantova Ambiente e ai Comuni serviti da Mantova Ambiente».

Una responsabilità che, secondo Palazzi, non è stata condivisa da tutti: «I Comuni cosiddetti

“della fronda”, che già dal 2016, capitanati da Beduschi, sono andati con A2A, non hanno

contribuito con un solo euro alla tenuta di SIEM e oggi hanno decretato l’impossibilità di

chiudere il percorso di fusione per incorporazione». Una scelta che Palazzi definisce

legittima sul piano formale, ma politicamente non neutra: «È una scelta legittima per ogni

Comune, ma Beduschi non scarichi su altri il suo disegno da picconatore della multiutility

pubblica del territorio». Nel merito economico, il sindaco contesta l’idea che Mantova debba

farsi carico da sola degli oneri futuri: «Beduschi pretende che Mantova Ambiente e

l’azionista di maggioranza di TEA, cioè i cittadini mantovani, paghino anche per chi non si

assume la responsabilità, pro quota, di concorrere al post mortem delle discariche SIEM, di

cui soci sono tutti i Comuni della provincia». Una prospettiva che Palazzi giudica

inaccettabile: «È del tutto evidente che nessuno può chiedere di pagare anche per altri».

Palazzi contesta poi l’analisi sui costi del servizio: «L’analisi sulle tariffe è talmente

superficiale da essere facilmente smentibile, perché non tiene conto di un dato

determinante: i costi dei conferimenti esterni, ovviamente più alti per le società che non

hanno impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Non a caso il piano di Mantova Ambiente

prevede la chiusura del ciclo combinato». Il sindaco rivendica anche un diverso criterio di

redistribuzione degli utili: «Così come Mantova Ambiente, nel piano, ha previsto la

restituzione in percentuale degli eventuali utili ai Comuni serviti e non calcolato sulla base

delle azioni di TEA». Infine, Palazzi ribadisce la posizione assunta in tutte le sedi

assembleari: «Il Comune di Mantova, in tutte le assemblee di SIEM e TEA, pur essendo in

assoluto quello che perde di più, ha sempre detto di essere favorevole alla fusione se tutti i

Comuni partecipano alla gara a doppio oggetto di Mantova Ambiente». E conclude: «O la

responsabilità è condivisa, oppure non si capisce perché dovrei dire ai miei cittadini

mantovani che perdiamo milioni di euro in dividendo in assenza di un patto territoriale

pubblico per il post mortem delle discariche SIEM. Quale amministratore serio accetterebbe

di pagare il 72% dei costi di una società di cui detiene il 13%, senza la partecipazione di tutti

i Comuni?». Antonia Bersellini Baroni