Sinergia Piaggio-Ibm per affrontare la pandemia nei 4 stabilimenti

MANTOVA – Ibm e Piaggio presieduto da Roberto Colaninno, gruppo leader europeo nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica, annunciano il completamento del progetto internazionale di migrazione delle applicazioni gestionali di Piaggio a Sap S/4 Hana. La soluzione consentirà di accelerare e semplificare i processi interni, fornendo ai dipendenti del gruppo strumenti di gestione degli ordini più efficaci e veloci e una maggiore flessibilità nei servizi offerti ai propri clienti.

Il gruppo Piaggio si è focalizzato sulla razionalizzazione dei processi attraverso l’upgrade dell’infrastruttura applicativa comune e integrata, presso i suoi sei poli industriali nel mondo: quattro in Italia, uno in India e uno in Vietnam. S/4Hana fornirà una visione centralizzata delle informazioni, consentendo a Piaggio l’analisi in tempo reale dei dati gestionali ed economici, su qualsiasi dispositivo, anche in movimento, offrendo all’utente finale diversi strumenti per analizzare i dati in modo indipendente e simulare scenari alternativi.

«Abbiamo posto le basi per favorire l’evoluzione rapida e costante dei nostri processi e per ulteriori interventi di digitalizzazione futuri sui più importanti processi aziendali, a supporto delle funzioni interne, della collaborazione con i partner strategici e della rete vendita – ha commentato Vittorio Boero, chief information officer del Gruppo Piaggio – . Tale evoluzione avverrà secondo un piano di sviluppo disegnato per apportare benefici significativi al business attraverso un approccio di miglioramento costante».

Iniziato nel primo trimestre 2020, il processo è stato realizzato affrontando le sfide imposte dalle esigenze di distanziamento per la pandemia.