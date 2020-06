Calcio Terza Categoria – Mantovana, Oliverio in panchina. Juniores a Remelli

MANTOVA Sarà Gaetano Oliverio il nuovo allenatore della Mantovana Junior ancora impegnata in Terza categoria; sostituisce Furini che continuerà ad essere il diesse e si occuperà nello specifico sia della juniores che della scuola calcio.

Nuovo anche il mister della juniores che sarà Alessandro Remelli, il quale sostituisce lo stesso Oliverio: Remelli in passato è stato punto fermo della prima squadra del Borgo Virgilio, club in cui anche Oliverio ha dato il proprio contributo nel settore giovanile.

Sia Oliverio che Remelli già nella scorsa stagione facevano parte del team del presidente Luigi Barlera.

Quando il torneo è stato interrotto la Mantovana Junior era terzultima con undici punti nel girone unico mantovano: Furini nel corso della stagione aveva rilevato Mari .

«Al di la della classifica e dei risultati – afferma Furini -, abbiamo creato le basi per il futuro puntando sui giovani, c’è da aggiungere che da quattro anni a questa parte abbiamo un progetto che prevede di puntare e far crescere i ragazzi del nostro vivaio, i frutti si stanno raccogliendo. Per la prossima avventura in Terza gruppo giovane, forte dei nostri giovani cresciuti nel nostro vivaio, saranno almeno quattro-cinque i giocatori che ingaggeremo, per questo motivo come mister della prima squadra la scelta è caduta su Oliverio, molto preparato che sa come si lavora coi giovani e come farli crescere».