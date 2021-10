Sponsorizzazione rotatorie lungo la nuova tangenziale di Guidizzolo, avviso pubblico dellla Provincia

MANTOVA Provincia di Mantova ricerca soggetti pubblici o privati interessati a contribuire in qualità di “sponsor” alle spese di gestione e mantenimento delle aree a verde poste all’interno di quattro rotatorie poste lungo il tracciato della SP 236-B Tangenziale di Guidizzolo. Il tutto mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione “Finanziaria”. Allo “sponsor” in cambio della collaborazione nella gestione delle rotatorie sarà garantito un ritorno di immagine.

L’oggetto della sponsorizzazione, pertanto, consiste in un contributo economico destinato a finanziare le spese vive annuali per la gestione delle rotatorie (energia elettrica, acqua di irrigazione e relativo impianto), che sono state valutate in un importo minimo di €/annui 2.000,00. Il rapporto tra la Provincia (Sponsee) e lo Sponsor sarà regolato da apposito contratto di sponsorizzazione.

Con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione la Provincia si impegna a rendere nota la sponsorizzazione autorizzando la posa di pannelli di comunicazione.

Possono partecipare tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), gli enti di diritto pubblico, le associazioni senza fini di lucro. Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzarne le rispettive attività.

E’ possibile presentare proposte di sponsorizzazione per una o più delle rotatorie.

Non è ammessa la manifestazione di interesse congiunta di due o più sponsor per la medesima rotatoria.

I soggetti interessati potranno presentare le loro offerte di sponsorizzazione entro le ore 12 del 26 novembre 2021.

Per consultare l’Avviso completo: www.provincia.mantova.it sezione ‘bandi concorsi contributi’ alla voce Avvisi pubblici.