Porto di Valdaro, oltre mezzo milione di euro alla Provncia per la progettazione di nuove infrastrutture

MANTOVA Importante finanziamento di oltre mezzo milione di euro alla Provincia di Mantova per lo sviluppo del porto e delle infrastrutture ad esso collegate. Il presidente Beniamino Morselli ha firmato il decreto di presa d’atto dell’erogazione del contributo finanziario europeo relativo al progetto “Mantua East Lombardy Inland Port Development: Cross Corridors Link TEN Tec”.

Con l’accettazione del finanziamento, la Provincia si impegna a realizzare le attività previste nel progetto e a cofinanziare la propria quota nell’intervento.

Nell’ambito del programma CEF – Connecting Europe Facilities, settore Trasporti, la Commissione Europea lo scorso anno aveva aperto un bando del valore totale di 200 milioni di euro.

Il bando co-finanzia progetti che rispondono all’obiettivo di “ridurre i colli di bottiglia per migliorare l’interoperabilità ferroviaria, costruire collegamenti mancanti e in particolare, per migliorare le connessioni transfrontaliere”.

L’obiettivo generale del bando era di cofinanziare le attività di progettazione in avvicendamento con le procedure approvative ed autorizzative delle infrastrutture pianificate della rete TEN-T “core network” (il bando cofinanzia infatti studi e progetti).

Il progetto candidato dalla Provincia di Mantova ha un budget di 1.018.000 euro di cui il 50%, pari a 509.000 euro, cofinanziati dalla UE attraverso il programma CEF gestito dall’agenzia CINEA e il restante 50% viene cofinanziato dall’ente di via Principe Amedeo nel seguente modo: 356.000 euro per progettazioni e 153.000 per costi del personale interno all’Amministrazione.

Il progetto preliminarmente avviato a settembre 2021 si concluderà il 30 aprile 2024.

Le attività da realizzare sono suddivise in pacchetti di lavoro (work packages) che possono essere così sintetizzati:

WP 1 project management. Include il coordinamento delle attività, la gestione documentale, i rapporti con l’agenzia CINEA, la preparazione di report di attività e finanziari, l’esecuzione dei bandi (tender) previsti nel contratto, l’organizzazione di riunioni

WP 2 prima fase progettuale: progetti preliminari e studi preparatori. Include le fasi di studio ed i progetti preliminari per le attività dei WP 3-4-5. Include anche un’analisi costi-benefici

WP 3 Porto Lotto 3 – Terminal container e infrastrutture logistiche: progetto preliminare, definitivo, esecutivo;

WP 4 Retroporto Piattaforma intermodale ferroviaria Olmolungo – Progetto definitivo ed esecutivo

WP 5 Porto Lotto 4 – Infrastrutture logistiche: progetto preliminare, definitivo, esecutivo relativo ad un’area logistica di 45.000 metri quadrati a completamento delle aree comprese nei confini pianificati del porto di Mantova Valdaro

L’Unione Europea prevede di finanziare prioritariamente nel periodo 2021/2027, la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nei nodi classificati “core” nelle reti TEN T. Il porto di Mantova Valdaro è catalogato come porto internazionale e si colloca geograficamente in una posizione strategica all’incrocio di due dei quattro corridoi Italiani delle Core network Comunitarie: 1) il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che parte dal valico del Brennero e 2) il Corridoio Mediterraneo che attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est.