Stefano Iori invitato alla XIII Àgora Poètica d’istiu a Cadaqués

MANYOVA Lo scrittore e poeta mantovano Stefano Iori parteciperà alla XIII edizione dell’Àgora Poètica d’istiu a Cadaqués (Catalogna). Sabato 8 luglio alle 19.30, in Plaça 1 d’Octubre, è prevista una lettura con otto autori. A rappresentare l’Italia ci sarà anche la poetessa romana Rosa Pierno. Iori declamerà alcuni componimenti tratti dal suo ultimo libro “Il tocco dellignoto” (peQuod, 2023). L’autore non è nuovo a meeting internazionali, ha già portato infatti la sua poesia in Lituania, Polonia, Croazia e Svizzera. Suoi componimenti sono stati tradotti anche in inglese e spagnolo. La versione dei testi in lingua catalana sarà curata da Marìa Cucurella Miquel. La rassegna è organizzata dall’Ajuntament de Cadaqués, nel cui territorio, a Port Ligat, si trova la residenza che fu di Salvador Dalí.