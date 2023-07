Bozzolo, Sabato 8 Luglio l’ottava edizione del ‘Canta Bozzolo’ in piazza Europa con madrina della serata Manuela Villa

BOZZOLO Si terrà sabato sera alle ore 21.15 in piazza Europa l’ottava edizione della manifestazione canora amatoriale “Canta Bozzolo”, organizzata dall’Associazione Amici del Cuore guidata dal presidente Nicola Scognamiglio. Saranno quattordici i concorrenti in gara provenienti da diverse province italiane e a presentare la manifestazione sarà il collaudato Armando Madella che sarà affiancato da due splendide vallette provenienti dal lago di Garda: Arianna Leogrande e Aurora Baccinelli. Madrina della serata sarà Manuela Villa figlia dell’indimenticabile Claudio Villa, che grazie a sofisticate tecnologie nel corso dello spettacolo darà vita ad un duetto tra padre e figlia in grado di suscitare intense emozioni al pubblico. Al cantante primo classificato quest’anno, la giuria presieduta dalla nota produttrice cinematografica, teatrale e televisiva proveniente direttamente da Roma Lucia Macale, assegnerà un importante premio, ovvero una borsa di studio con il diritto a frequentare per tre giorni e per un totale di 10 ore di lezioni la Scuola di Musica “Bottega del Suono” gestita a Roma dal cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista teatrale Marcello Cirilli.

Paolo Zordan