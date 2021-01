Strade gruviera: interrogazione di Gorgati

MANTOVA – Il gelo e le piogge di queste ultime settimane non ha certo aiutato le strade mantovane, specialmente quelle extraurbane, che ricadono comunque nel comprensorio comunale. In ragione di questo ulteriore vistoso deterioramento dei manti stradali il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Gorgati ha depositato una interrogazione urgente a risposta scritta per mettere a conoscenza l’ente della situazione, in particolare, nella quale versano i manti bituminosi del quartiere Virgiliana.

«Una interrogazione di due righe proprio – precisa Gorgati –, perché le immagini parlano da sole». Una in particolare documenta la situazione della banchina stradale erosa proprio davanti le fermate autobus. Qui le buche e le pozzanghere minacciano anche l’utenza del mezzo pubblico.