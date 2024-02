Corsa campestre – Show Libertas al Cross del Chiese: vincono Negri, Meneghinello e Schivi

Mantova Non solo pista. La pattuglia della Libertas ha conseguito brillanti risultati anche nella corsa campestre. E in particolare, domenica scorsa, al Memorial Coppini, Cross del Chiese della Città di Asola in cui gli atleti in maglia arancione si sono particolarmente distinti. E’ arrivata infatti un’altra bella vittoria di Ginevra Negri tra le esordienti. Vince e convince anche Emily Meneghinello tra le cadette e grande soddisfazione per il successo di Ramon Schivi tra gli allievi con Brando Fassi buon 3°. Quarto posto tra i cadetti per Oscar Torresani e buona esperienza tra gli assoluti per Piermaria Zardi sui 5 chilometri.