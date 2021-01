Pass auto, prorogato il termine a causa covid

MANTOVA – Nell’ambito del “Piano Mantova”, con il persistere delle misure anti covid che prevedono limitazioni agli spostamenti e contingentamenti per gli accessi agli uffici, l’amministrazione comunale, in accordo con Aster, ha deciso di prorogare al 28 febbraio la scadenza del rinnovo dei pass prevista inizialmente per fine gennaio. Un mese in più dunque per rinnovare il pass, evitando anche potenziali assembramenti agli sportelli.

Aster ricorda che sono operativi tre assistenti telefonici dedicati ai cittadini che vogliono richiedere informazioni per il rinnovo (0376-263370, dalle ore 8 alle 15.30 con orario continuato).

Tre le possibilità di rinnovo senza recarsi agli sportelli: il Mav, valido per chi non ha cambiato targa o residenza dopo il 16 novembre; per gli utenti che hanno cambiato targa o residenza dopo il 16 novembre è possibile telefonare al 0376-263370 dove gli operatori daranno le istruzioni per il rinnovo. Nel caso il Mav sia andato perso o non ricevuto è possibile rinnovarlo sul sito www.aster.mn.it con la modalità “Rinnovo libero”.

Se in possesso delle credenziali è possibile utilizzare l’area riservata “Servizi Online”. Attraverso la nuova area “Senza coda in un click” dove seguendo la procedura guidata sarà possibile rinnovare il pass con carta di credito. Ad oggi su un totale di circa 29.800 pass da rinnovare, ne sono stati rinnovati 16.403.