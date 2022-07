Iveco, sul rinnovo del contratto CCSL le richieste del sindacato Ecas

SUZZATA – Molti sono i contratti da rinnovare tra cui quello dei Metalmeccanici dell’ormai noto Gruppo automobilistico Stellantis – Cnh-i – M.Marelli – Ferrari. Contratto in scadenza a fine anno e per il cui rinnovo lunedì 18 luglio sarà convocato il Coordinamento Nazionale. Una questione che riguarda anche lo stabilimento Iveco di Suzzara e sulla quale il segretario di Ecas Umberto Colella (foto) spiega che «è giunto il momento di rinnovare il modo di fare impresa cambiando alcune logiche dettate da un mondo sempre più dinamico esigente e attento alla domanda di mercato. Per soddisfare questi requisiti bisogna partire da un rinnovo del sistema contrattuale di ogni settore, cogliendo quelle che sono le vere esigenze dei lavoratori con una politica reale su welfare e benessere della persona. Uno dei tanti temi da affrontare è quello dell’orario di lavoro o meglio conosciuto come la “settimana corta”. Diversi Paesi hanno cominciato la sperimentazione e stanno misurando il rapporto tra produttività e tempo libero riscontrando già da subito degli effetti positivi. In Italia si sta valorizzando più lo Smart working e il lavoro agile, ma credo che sia necessario già da subito – continua Colella – che anche le imprese del nostro Paese adottino questa sperimentazione per giungere ad un vero e proprio Contratto inserito nella Legge Unica di Stato. È utile che anche i diversi Ministri che si occupano di Lavoro Impresa e Famiglia si sforzino insieme alle Parti Sociali per migliorare e istituire nuove Leggi.Molteplici sono i Settori delle Piccole, Medie e Grandi Imprese ma occorre dare ossigeno anche a loro con adeguati e opportuni sgravi fiscali».