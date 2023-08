BAGNOLO SAN VITO Incendio oggi nel tardo pomeriggio in un’azienda agricola di San Biagio. Le fiamme, partite da delle sterpaglie poco lontano dalla corte, avrebbero poi coinvolto anche dei teli di plastica e degli pneumatici stoccati nell’area di pertinenza della stessa azienda, in via Colombarotto. Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Mantova prontamente allertati dai proprietari dell’azienda rurale.