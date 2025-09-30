Stroncato dalla tubercolosi, scatta l’allarme nel Mantovano

MANTOVA   È morto nel reparto di terapia intensiva del Poma dove era ricoverato da alcuni giorni e la diagnosi ha subito fatto scattare l’allarme. Un indiano poco più che 40enne è stato stroncato dalla tubercolosi (Tbc). Immediatamente sono scattati gli accertamenti sulle persone con cui l’indiano, che abitava a Goito, era a contatto. Il decesso risale alla serata di domenica e già ieri sono stati eseguiti i prelievi di sangue sulle persone con cui il 40enne abitava e con cui era in più stretto contatto. L’ultima volta che il 40enne era stato in India, dove vivono i suoi famigliari, compresa la moglie e i figli, risale a circa un anno e mezzo fa, e non è quindi da escludere che abbia contratto l’infezione in patria. Attualmente la situazione sarebbe sotto controllo, ma resta comunque alta la soglia di attenzione relativa ai rischi di contagio e diffusione dell’infezione. Il feretro con la salma del 40enne è stato subito chiuso ermeticamente come ai tempi del Covid, perché di fatto i rischi di contagio sono più o meno gli stessi, e per il momento resta nelle sale mortuarie del Poma. La trasmissione di questa malattia, quasi dimenticata ma ancora ben presente, può avvenire solamente da persone con tubercolosi attiva, e può essere difficile da diagnosticare, soprattutto a causa della difficoltà di coltivare questo organismo a lenta crescita in laboratorio. Secondo l’Oms circa annualmente 8 milioni di persone si ammalano di tubercolosi e 2 milioni muoiono a causa della malattia in tutto il mondo. L’India, paese di provenienza della vittima mantovana, ha il più elevato numero di infezioni, con oltre 1,8 milioni di casi.

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE