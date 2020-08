Tampone per chi accompagna minori o disabili all’ospedale

MANTOVA – L’Asst di Mantova segnala che gli accompagnatori e i visitatori possono accedere alle strutture sanitarie dell’azienda ospedaliera solo in casi di reale necessità. Queste disposizioni hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di contagio da covid alla luce del periodo emergenziale in atto. Potrà infatti accedere solo un accompagnatore in caso di pazienti minori, disabili o fragili. Tutti questi accessi avverranno a seguito di un’autorizzazione specifica. Il personale potrà richiedere la presenza di un familiare per i pazienti ricoverati. Solo in questo caso il visitatore verrà invitato a effettuare il tampone. È importate che ogni cittadino rispetti queste semplici regole per salvaguardare la salute di tutti. I casi eccezionale saranno valutati di volta in volta. Si ricorda che per facilitare l’accesso alle prestazione, evitare assembramenti e rispettare tutte le norme vigenti, è caldamente consigliata la prenotazione telefonica o telematica: tutte le modalità attive sono pubblicate sul sito di Asst Mantova sulla pagina “Prenota”. I referti degli esami di laboratorio o di diagnostica sono disponibili online tramite il “fascicolo sanitario elettronico e, su richiesta del paziente, possono essere inviati al domicilio. Infine gli utenti che accederanno alle strutture saranno sottoposti al controllo della temperatura, dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento nelle sale d’attesa.