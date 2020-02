MANTOVA Continuano lunedì 17 febbraio alle 16.30 alla biblioteca Baratta in corso Garibaldi 88 (Spazio Ragazzi) i laboratori dedicati ai ragazzi a partire dai 9 anni. Francesco Carli e Ranja Camurri insegneranno l’arte degli origami semplici di animali. Il corso è ad ingresso libero. I laboratori, promosso dal Comune di Mantova, proseguiranno con altri due incontri lunedì 24 febbraio e lunedì 2 marzo. Non è necessaria la prenotazione. Per info www.bibliotecabaratta.it, telefono 0376352711.