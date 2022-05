Volley Serie B maschile – Gabbiano, sfuma il sogno promozione

SCHIAVONIA (Pd) Promozione addio per il Gabbiano. Dopo il 3-1 a Cerese, Monselice vince anche i primi due set di gara-2 della finale play off e vola in A3. Sul 2-0, scatta la festa in campo dei padovani, e poi si giocherà solo per onor di firma. La delusione è grande tra le fila dei mantovani che speravano a Schiavonia di ribaltare il tutto.

Dopo la sconfitta in 4 set in gara-1, al Gabbiano serve una vittoria per 3-0 o 3-1 per giocarsi la promozione col golden set. Serve un’impresa, che deve partire senza un opposto di ruolo in campo con Gola per Bigarelli non al meglio. Gran cornice di pubblico. Gabbiano parte bene sul 1-3 ma c’è parità a 7. Quartarone varia il gioco affidandosi anche ai centrali. Locali avanti 10-8 ma Gabbiano lotta palla su palla. Drago porta i suoi sul 12-10 e il muro padovano costringe al time out Serafini sul 14-10. Monselice avanti sul 17-12 sulla parallela di Drago, mentre faticano a muro i biancazzurri. Gola sbaglia in ricezione e Serafini corre ai ripari con Garrò e Bigarelli in campo. Si fa ampio il margine per i locali sul 21-16 con l’ace di Cordani. Il muro padovano fa male e sul 24-18 una battuta corta porta Monselice avanti di un set e a un solo set dalla promozione. 7 i punti di Cordani. Serafini riparte dal sestetto iniziale. Il muro di Monselice è protagonista nel 6-2 iniziale. Entra Di Bernardo per Zanini ma il muro del Gabbiano non incide, mentre quello veneto fa la differenza: 13-6. Borgato allunga sul 15-7, Cordani colpisce Drago per il 18-11, ma l’opposto locale si rifà subito e Monselice allunga sul 20-12 e 23-13. Sbaglia Di Bernardo dai nove metri e il punto promozione per i locali arriva su un errore del Gabbiano. Nel terzo set il Gabbiano ci prova pur con tanti cambi in campo, e vince 20-25. Ma nel quarto set Monselice chiude 25-20 con Trentin per il 3-1 finale come in gara-1.