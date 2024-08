Territorio e cultura, i temi principali per Api Servizi Srl SB: un’intervista con il presidente Claudio Urbani

MANTOVA Facciamo il punto di metà anno con il presidente Claudio Urbani “Obiettivi raggiunti e sfide per il prossimo anno verso l’attrattività territoriale”

Come è andata questa prima parte dell’anno?

Molto bene direi. Ne abbiamo parlato durante l’ultima assemblea di Api Servizi srl sb che per noi non è solo un obbligo burocratico ma il momento dove confrontarsi e mettere insieme tutte le idee e l’entusiasmo necessario a realizzarle. Abbiamo messo in fila le priorità che per noi sono le imprese e il territorio ovvero il futuro della società benefit.

E’ per voi il secondo anno come società Benefit: che bilancio può fare? Più le luci o più le ombre?

Sicuramente più le luci soprattutto per l‘impegno a condividere i nostri valori con tutte le realtà dell’arcipelago Apindustria Confimi Mantova, da Api Energia fino ai Giovani Imprenditori. Come dice qualcuno da soli si va più veloce ma insieme si arriva più lontano. Tra l’altro i numeri ci danno ragione e sono state oltre 5.000 ler persone del territorio che abbiamo contattato o che hanno frequentato la nostra sede durante il 2023 tra corsi di formazione, incontri, eventi, social, telefonate ed e-mail.

Uno dei momenti fondamentali dell’anno per una società benefit è la Relazione di impatto: cosa ci racconta l’ultima?

La relazione di impatto dell’anno scorso è stata la prima tappa di un cammino segnato dall’entusiasmo della novità ma anche dalla sensazione di indossare un vestito su misura. Quest’anno invece ci siamo focalizzati su un nuovo capitolo di questo percorso che ci vede più consapevoli e maturi, guidati da una maggior comprensione del nostro impatto e chiarezza dei nostri impegni. Noi mettiamo al centro le imprese e le persone: senza il loro contributo non ci sarebbe crescita”.

Alcune anticipazioni per il futuro?

Lavoreremo ancora di più sui temi che sono al centro della nostra relazione d’impatto come territorio, cultura, etica, ambiente ed equilibrio. Dobbiamo considerarli dei pilastri su cu costruire il nostro edificio fatto di idee, valori ed entusiasmo. Noi continueremo ad investire in questa direzione e uno degli obiettivi è far sì che anche le aziende associate ci seguano su questo percorso fatto di azioni concrete, innovazione e sguardo puntato ad un futuro sempre più sostenibile.