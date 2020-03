Appello Cna: non rivolgersi a parrucchieri ed estetiste abusive, ne va della vostra salute

MANTOVA – Cna lancia un appello all’utenza: in questo particolare periodo in cui i negozi di parrucchieri e i centri estetici sono chiusi per ordine del Governo a causa dell’epidemia di Corona Virus –spiega il portavoce Franco Bruno- a non rivolgersi, come è già stato segnalato, agli operatori abusivi, che non garantiscono la sicurezza, la salute dei cittadini e la qualità del servizio che deve essere svolto nel rispetto delle norme igienico sanitarie obbligatorie. Tali comportamenti creano inoltre un ulteriore grave danno socio -economico agli artigiani parrucchieri e ai centri estetici -aggiunge Bruno-perché questi fasulli operatori operano in spregio alla situazione di emergenza sanitaria e rischiano di minare ulteriormente la salute dei cittadini oltre ad operano al di fuori di ogni forma di legalità. Gli artigiani del settore possono segnalare alla CNA i deprecabili casi di abusivismo nel settore del benessere e della bellezza che sono da considerare comportamenti illegali ed immorali.Info,Franco Bruno, ufficiostampa@mn.cna.it.