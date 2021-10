Mantova Giardini di Cultura: 7 edizioni, 11 enti coinvolti, 13 eventi, 487 presenze complessive

MANTOVA Si è conclusa lo scorso 26 settembre, la settima edizione di Mantova Giardini di Cultura. La rassegna, iniziata l’8 giugno, è proseguita accompagnando l’estate mantovana attraverso appuntamenti culturali in alcuni spazi verdi della città.

11 gli enti promotori che hanno organizzato sul territorio 13 eventi, presentazione di libri, laboratori, incontri, conversazioni, letture, spettacoli ed un’installazione sonora con l’obiettivo di scoprire la vita degli alberi e degli uccelli e la loro presenza sul territorio mantovano. L’edizione 2021 si è chiusa con 487 presenze complessive.

Giardini di Cultura è stato promosso all’interno di Mantova Estate nell’ambito del Piano Mantova del Comune di Mantova; la stessa Amministrazione ha individuato in Giardini di Cultura una ricchezza per il proprio territorio, decidendo così di supportarla con un contributo economico oltre che attraverso l’attivazione diretta del Centro Culturale G. Baratta.

Al percorso Mantova Giardini di Cultura 2021 hanno dato vita: Associazione per i Monumenti Domenicani (capofila), Associazione Porta Giulia Hofer, CAI Club Alpino Italiano – Sezione di Mantova, Cooperativa Charta, Circolo Culturale Il Notturno, Associazione ilturco, Garden Club di Mantova, Sportello Pipistrelli, oltre a Bonini Garden.

CSV Lombardia Sud, centro di servizio per il volontariato, ha facilitato la condivisione di idee in uno spazio di confronto tra i diversi attori del progetto arrivando così a definire l’edizione annuale. L’intero ciclo di appuntamenti è stato inserito nell’ambito di La Trama dei Diritti, uno spazio culturale oltre il Festival dei Diritti promosso dallo stesso Centro di Servizio per il Volontariato, e si propone di sensibilizzare la comunità verso il raggiungimento dell’Obiettivo 15 di Agenda 2030: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

Info: www.giardinidicultura.org #giardinidicultura