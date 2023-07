Sottoscritta tra prefettura e vigili del fuoco la nuova convenzione per l’istituzione di un presidio acquatico estivo

MANTOVA Anche per il corrente anno è stata stipulata la convenzione per l’istituzione di un presidio acquatico estivo nel territorio della provincia di Mantova, sotto il coordinamento operativo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che è stato immediatamente reso operativo.

La Convenzione è stata sottoscritta dal Prefetto di Mantova dott. Gerlando Iorio, dal Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) ing. Gianluca Zanichelli e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Francesco Martino.

La convenzione si inserisce, infatti, nell’ambito dei programmi straordinari previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l’incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, che i Prefetti, per delega del Ministero dell’Interno, possono sottoscrivere con Regioni ed Enti Locali, i quali provvedono alla conseguente contribuzione logistica, strumentale o finanziaria.

Il presidio acquatico sarà assicurato nei mesi estivi dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova e gli oneri derivanti saranno coperti con le risorse economiche appositamente stanziate da AIPo. In questo modo, considerata la professionalità del personale dei Vigili del Fuoco e dei mezzi a disposizione, si potrà disporre di uno strumento ulteriore per garantire la sicurezza dei cittadini in ambiente acquatico, assicurando un servizio omogeneo sul territorio attraverso pattugliamenti mediante i mezzi navali.

Viva soddisfazione è stata espressa da tutti i firmatari, poiché la vigilanza acquatica si inserisce perfettamente in una dimensione più ampia di monitoraggio e controllo del territorio, promossa dalla Prefettura, in cui tutti gli attori istituzionali contribuiscono operativamente e congiuntamente, con i mezzi a propria disposizione, nell’incrementare il livello di sicurezza complessivo a beneficio della comunità mantovana e dei turisti, che numerosi raggiungono la provincia anche nei mesi estivi.

Anche in quest’ultima prospettiva, l’iniziativa è stata fortemente voluta dal Prefetto di Mantova dott. Iorio, che l’ha proposta in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal medesimo convocata il 7 giugno 2023 per la pianificazione dei servizi di vigilanza all’indomani della dichiarata balneabilità del Lago Superiore di Mantova, costituendo tale attività dei Vigili del Fuoco un ulteriore presidio di sicurezza per i cittadini.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova ha già iniziato la vigilanza, prevalentemente svolta sul Lago Superiore, mediante l’impiego di un’imbarcazione e di 4 operatori abilitati al soccorso acquatico.

Al fine di garantire tempi di intervento efficaci anche nel restante specchio acqueo dei laghi di Mantova, è stato predisposto il posizionamento di un secondo mezzo nautico con le relative dotazioni di soccorso presso gli ormeggi della Guardia di Finanza, nella darsena di Porto Catena. Saranno, inoltre, messe in pratica tutte le procedure operative ed organizzative finalizzate ad un rapido intervento da parte del personale dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza.