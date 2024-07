MANTOVA L’esito dell’autopsia di Erika Boldi, la 26enne di San Martino dall’Argine trovata senza vita nel canale Tartaro a Vigasio domenica scorsa, ha certificato che la giovane è morta per annegamento. Completamente ribaltata quindi la prima diagnosi, secondo la quale la 26enne era finita in acqua quando era già deceduta. L’esame autoptico non ha evidenziato segni di violenza sul cadavere. Attesa per l’esito degli esami tossicologici. Le indagini proseguono per l’ipotesi di reato di omicidio.