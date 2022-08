Truffa della criptovaluta da 10mila euro: denunciato un 34enne

MANTOVA Un incontro casuale in un locale del centro dal quale è nata una frequentazione che ha portato a un investimento e infine a una denuncia per truffa. È quello che è successo a una 50enne di Curtatone che ha perso 10mila euro in un investimento in criptovaluta che le era stato caldamente consigliato da un 34enne residente in provincia di Varese. I due si erano conosciuti in città lo scorso gennaio. Si erano messi a parlare del più e del meno e si erano scambiati i numeri di cellulare, dando il via a una frequentazione durante la quale erano entrati in confidenza. Nessuna relazione sentimentale all’orizzonte, solo interessi comuni soprattutto per gli investimenti. Sarebbe stato proprio su questo interesse che il 34enne avrebbe fatto leva finendo per convincere la sua “amica” a fare un investimento in criptovaluta. La donna ci mette subito mille euro, e visto che l’investimento sembra fruttare rilancia subito di altri mille euro, al punto che, presa dall’entusiasmo, nel solo mese di febbraio consegna 7mila euro al 34enne per questo investimento vantaggiosissimo; 5mila tramite bonifico e 2mila in contanti, aggiungendo un altro bonifico da 3mila euro ai primi di marzo più 2/300 euro in contanti. Tutto sembra filare liscio fino allo scorso 22 marzo quando l’amico varesotto chiama la 50enne per dirle che il suo broker finanziario gli ha appena comunicato che quanto ha investito è andato completamente perduto. “Ma non ti preoccupare – avrebbe detto il 34enne alla mantovana -, ti restituirò tutti i tuoi soldi”, consegnandole subito dopo 200 euro in contanti. I due sono poi rimasti in contatto nei mesi seguenti, quando infine lo scorso luglio il 34enne comunicava alla donna di essere in grado di restituirle poco meno della metà dei 10mila euro che aveva perso. Dopodiché si rendeva irreperibile cambiando anche utenza telefonica. La 50enne sporgeva denuncia alla Polizia, che ha identificato e indagato per truffa il 34enne, che ha precedenti per appropriazione indebita. Nel contempo la Polizia diffida i cittadini dal fare grossi investimenti in questi ambiti.