La visita del prefetto alla alla Tenenza della Guardia di Finanza di Suzzara

SUZZARA Nell’ambito delle iniziative di legalità sul territorio, il Prefetto della Provincia di Mantova,

Dott. Roberto Bolognesi, si è recato in visita alla Tenenza della Guardia di Finanza di

Suzzara (MN).

L’Autorità, accompagnata dal Comandante Provinciale, è stata ricevuta dal Comandante e

da una Rappresentanza di militari del Reparto, che ha competenza su 16 Comuni del

basso mantovano.

Per l’occasione, sono state affrontate, altresì, peculiari tematiche afferenti alle principali

caratteristiche della realtà socio-economica di quella parte della provincia virgiliana

nonché linee di azione operative, costantemente orientate alla tutela dell’economia legale

ed al contrasto ad ogni forma di illecito, a corollario delle direttive, del Prefetto, nella sua

funzione di raccordo interistituzionale.

Al termine della Visita, parole di apprezzamento per la professionalità e il costante

impegno profuso dalla Guardia di Finanza suzzarese – chiamata ad operare anche in

un’area di confine regionale –, sono state espresse dal Prefetto, che ha sottolineato come

il progresso e lo sviluppo dei territori non possono avvenire se non in un contesto di

legalità, implicante anche la consapevole azione sinergica di contrasto alle forme più

pervasive e organizzate di criminalità.