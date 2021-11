Turismo, bando “Viaggio #inlombardia”, da Regione 90 mila euro a progetto in provincia di Mantova

MANTOVA Il progetto “Nobili segni. Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga” proposto dai Comuni di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Sabbioneta e San Benedetto Po, si è aggiudicato un contributo regionale di 90.000 euro nell’ambito della terza edizione del bando “Viaggio #inLombardia”.

A livello regionale, sono 13 quelli selezionati, per un contributo complessivo di 1 milione e 160 mila euro. L’obiettivo della misura è la realizzazione di progetti per la promozione di itinerari turistici che si snodano tra le principali città lombarde e le destinazioni “fuori porta”, anche in vista dei prossimi grandi eventi internazionali.

“Regione Lombardia sostiene il turismo dei territori e lo fa con una misura, ‘Viaggio #inLombardia’, particolarmente apprezzata dai Comuni e dagli enti territoriali – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Un progetto che mira alla valorizzazione delle eccellenze locali, dai piccoli borghi alle città, unendo luoghi ed itinerari per far scoprire ai visitatori tradizioni, sapori, arte e cultura di una Lombardia che rinasce anche grazie alle sue bellezze. Il grande attrattore turistico è la fruibilità dei luoghi in una sinergia vincente delle unicità lombarde con i prodotti tipici locali, artigianali ed enogastronomici. Pensando ad eventi come Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, dobbiamo favorire la nascita e la condivisione di buone pratiche nell’ambito della ricettività e dell’offerta turistica, per una Lombardia da vivere sempre, tutto l’anno”.

Il progetto “Nobili segni. Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga” promuove la sostenibilità turistica valorizzando itinerari, cammini e percorsi ciclabili in provincia di Mantova. Collegando i 4 Comuni con maggiore attrattività culturale, naturale ed enogastronomica. L’obiettivo è mettere a sistema risorse, strutture (tourist infopoint) e materiali. Sostenibilità e utilizzo intelligente della tecnologia sono le chiavi per promuovere esperienze fruibili in maniera unica attraverso il cammino o l’uso delle due ruote.