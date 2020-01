CACCIA ALLA VOLPE FINITA IN TRAGEDIA: UCCISO DA UN COLPO ESPLOSO DALL’AMICO CACCIATORE La vittima è il 66enne Primo Basso di Bagnolo San Vito

BAGNOLO SAN VITO Tragedia nella campagna di Bagnolo, dove una battuta di caccia è finita male per il 66enne Primo Basso colpito a morte da un proiettile esploso per errore. Pare che i due cacciatori si fossero separati per qualche istante per scovare delle volpi, quando uno dei due ha esploso un colpo raggiungendo letalmente il compagno, che si trovava in mezzo a dei cespugli. La vittima era titolare insieme al fratello Giorgio dell’Azienda Agricola (vacche da latte) a poca distanza lungo la via, Via Gradaro. Sul posto il personale del 118 e la questura.

IN AGGIORNAMENTO