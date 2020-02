Un metodo concreto e immediato per le pmi che puntano al mercato estero

MANTOVA Quali sono i mercati più attrattivi per i miei prodotti? Chi sono i miei potenziali clienti su questi mercati? Qual è il modo migliore per presentarsi e soprattutto vendere? Dalle risposte da dare a queste domande è partito Pier Paolo Galbusera per costruire il suo metodo ‘Esportare in 7 mosse’ di cui parlerà in un incontro gratuito martedì 25 febbraio alle 11 presso la sede di Apindustria in via Ilaria Alpi 4 Mantova.

“E’ un metodo molto pratico che nasce da un’esperienza maturata sul campo affiancando le PMI nello sviluppo dei mercati esteri – ha spiegato Alessandra Tassini, responsabile dell’ufficio estero dell’Associazione – il segreto sta nell’approccio flessibile e adattabile a qualsiasi realtà aziendale con una mossa al giorno per diventare operativi in una sola settimana”.

Il metodo è raccontato in una piccola guida che propone proprio 7 mosse, una al giorno, per consentire alle imprese di partire con un’analisi dei mercati più attrattivi, dei potenziali clienti e soprattutto di come predisporre le presentazioni.

Pier Paolo Galbusera è un temporary export manager, consulente e imprenditore che ha costruito sulla base della propria esperienza una tecnica efficace e veloce per trovare nuovi clienti all’estero.

“E’ un incontro pensato sia per le aziende che vogliano iniziare ad esportare sia per quelle che già esportano ma vorrebbero migliorare il proprio approccio – aggiunge Alessandra Tassini – oggi non si può più improvvisare e avere una linea guida può essere molto utile perché sono importanti le risposte ma perché queste siano efficaci occorre sapere quali sono le domande giuste da fare”.

Il seminario della durata di circa 2 ore è già confermato ed è ancora possibile iscriversi scrivendo un’e-mail a formazione@api.mn.it oppure chiedere informazioni telefonando in Associazione allo 0376221823.