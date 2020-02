Al via giovedì gli incontri informativi Cia Est Lombardia nel territorio

MANTOVA Cinque incontri di informazione e divulgazione in città e provincia per confrontarsi con gli associati su temi di interesse per il mondo agricolo. Il calendario di appuntamenti targati Cia Est Lombardia si aprirà giovedì 20 febbraio nella sede di Mantova in via Imre Nagy 46. Venerdì 21 febbraio incontro a Volta Mantovana nella sala della parrocchia in via Beata Paola. Eventi successivi lunedì 24 febbraio nella sala civica Bombetti di piazza Vittorio Veneto a Pegognaga, venerdì 28 febbraio al centro sociale di via Carrobbio a San Martino dall’Argine e lunedì 2 marzo al circolo Anspi di via Matteotti a Poggio Rusco. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 9.30. Tra i temi affrontati particolare attenzione sarà posta sugli adempimenti per l’anno 2020: novità fiscali, corrispettivi telematici, credito d’imposta e nuova legge di bilancio, Pac 2020 (novità, condizionalità, nuova Pac), nuova Uma, Psr aperti e contributi. Agli incontri, aperti a tutte le aziende agricole, interverranno Domenico D’Amato, presidente Cia Est Lombardia, Paola Santeramo, direttore regionale Cia Lombardia, Franco Roccisano, responsabile fiscale imprese Cia regionale Lombardia, e Massimiliano Pedrazzoli, responsabile area tecnica Cia Est Lombardia.