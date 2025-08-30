Un mini-festival per riqualificare i giardini

Mantova Da domenica al 7 settembre i giardini Nuvolari si trasformeranno in un vero e proprio spazio di socialità. Per 8 giornate consecutive l’area verde a ridosso di Porta Pradella ospiterà concerti, attività sportive, laboratori per famiglie, degustazioni e iniziative culturali, tutte a ingresso gratuito. Il progetto, battezzato “Nuvolari Social Garden”, è promosso da una rete di associazioni, imprese e circoli cittadini coordinati dal Circolo del Luppolo.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: riportare i cittadini a vivere i Giardini Nuvolari, restituendo loro vitalità e sicurezza. Secondo gli organizzatori, la presenza costante di famiglie, bambini e giovani rappresenta il modo più efficace per contrastare degrado e frequentazioni poco raccomandabili che da tempo interessano l’area, dove non sono mancati episodi legati a spaccio e abuso di alcol. Il festival intende quindi trasformare il parco in un luogo di comunità, occupandolo con attività quotidiane e normali, in parallelo all’impegno di controllo e repressione già svolto dalle forze dell’ordine e dalla Polizia Locale.

Fitto e variegato il programma. La settimana prenderà il via domenica con una giornata “zero” dedicata alla pulizia collettiva del parco da parte dei volontari. Dal 1° settembre, ogni sera dalle 18.30 alle 23 – con prolungamento fino a mezzanotte nel weekend – i giardini diventeranno scenario di appuntamenti pensati per tutte le età: musica dal vivo con band e artisti locali, degustazioni enogastronomiche e street food, attività sportive e tornei a cielo aperto, laboratori creativi e giochi per i più piccoli, incontri culturali e reading letterari, mercatini artigianali e spazi espositivi.

Tra le iniziative spicca il concorso fotografico “Uno scatto sui Giardini”: cittadini e appassionati potranno immortalare volti, scorci e momenti del festival. Le immagini più suggestive saranno selezionate da una giuria e sottoposte anche al voto del pubblico, con premiazione finale durante l’ultima giornata.

È una sfida di rigenerazione urbana: per gli organizzatori il “Nuvolari Social Garden” è una vera e propria scommessa: riportare normalità e partecipazione in un luogo che negli ultimi anni molti hanno persino smesso di frequentare. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire occasioni di svago e incontro, dall’altro restituire alla città un’area verde di grande valore, sottraendola al degrado attraverso la presenza viva della comunità.