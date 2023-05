Un tragitto musicale che dalla città arriva sul Garda

MANTOVA Una orchestra di cento elementi, formata anche da qualche band satellite nei dintorni, ha dato vita a uno degli appuntamenti serali più emozionanti di “Musica sull’acqua”, l’iniziativa che si è tenuta ieri dal Lungolago Gonzaga a Salionze, coinvolgendo oltre settecento musicisti, che si sono esibiti in vari luoghi del territorio. Un’ esperienza nata quasi casualmente qualche anno fa e che si è andata sviluppando, per volontà di Davide Foroni – docente del Liceo Musicale e Coreutico “Isabella d’Este” – diventando poi un progetto più complesso, con l’obiettivo principale di aggregare persone di differente età e preparazione attraverso la musica. Così dalle 15.30 alle 17.30 si sono tenuti spettacoli lungo l’intero tracciato della ciclabile Mantova Peschiera. Dal Lungolago Gonzaga, passando per Bosco Fontana, Marmirolo, Roverbella, Goito, Pozzolo, Valeggio sul Mincio e Salionze. Tre gli eventi conclusivi al termine del percorso: alle 17.30 a Mantova, al “Papa’s”, alle 18.30 a Goito sul “Lungo Mincio” e a Roverbella nei giardini di Villa Gobio, alle 20.30.

A Goito si è svolto anche un momento speciale, con la consegna di una targa dedicata al Maestro Renzo Leasi, insegnante di molti studenti che hanno seguito la propria passione per la musica, facendola diventare una professione.

Al “Papas” in particolare, il direttore artistico della Nuova Scuola di Musica Massimo Piccoli e la presidente dell’Associazione culturale Marianna Filippini hanno annunciato l’imminente appuntamento che conivolgerà tutti gli organici della scuola, in collaborazione con il Liceo “Virgilio” il 25,26 e 27 maggio, anche per festeggiare i 40 anni di presenza dell’istituto a Mantova. Tante le realtà e le scuole del territorio che hanno preso parte alla proposta artistica, L’iniziativa è patrocinata da Comune di Mantova, Parco del Mincio, Bosco Fontana, Comune di Marmirolo, Comune di Roverbella, Comune di Goito e Comune di Volta Mantovana.

Ilaria Perfetti

(Ha collaborato

Gabriele Conte)