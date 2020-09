Una petizione del Pd per mantenere in città il punto prelievi

MANTOVA – Una petizione per “salvare” l’ospedale Carlo Poma, a rischio impoverimento dopo che la direzione ha lanciato una manifestazione d’interesse per affidare ai privati un pacchetto corposo di prestazioni ambulatoriali. La raccolta firme, alla quale sarà possibile aderire ai gazebo del Pd e online su change.org, è stata lanciata ieri dal Partito democratico cittadino durante il primo incontro di “Quartieri”.

Dopo il primo appuntamento in Valletta Paiolo (al Dopolavoro ferroviario) con il candidato sindaco Mattia Palazzi (sono intervenuti Giovanni Pavesi e gli assessori uscenti, Andrea Murari, Nicola Martinelli, Chiara Sortino, Giovanni Buvoli e Marianna Pavesi) oggi gli aspiranti consiglieri saranno presenti in Valletta Valsecchi: l’appuntamento è alle 18.30 al campo da basket di via Volta.

Domani invece (mercoledì 9 alle 18.30) a Castelletto Borgo nella polisportiva e giovedì (ore 18.30) ai Due Pini in via Val d’Ossola.