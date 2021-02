Vaccini, appello del Pd: Ats e Asst ascoltino i Comuni

SUZZARESE Capitolo vaccinazioni: sul tema intervengono in coro i segretari dei circoli del Partito Democratico di Moglia, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, San Benedetto Po e Motteggiana. Nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato di come i comuni del suzzarese si siano mossi nei confronti di Ats Valpadana e dell’Asst di Mantova, proponendo ognuno le proprie sedi per i punti di vaccinazione.

In attesa di una risposta, il Pd del Basso Mantovano interviene sulla vicenda, con una considerazione congiunta dei circoli e del coordinatore di zona. Ciò che preme maggiormente ai dem è che, considerata l’estensione territoriale del suzzarese e per agevolare il più possibile la parte anziana della popolazione, in ognuno dei comuni venga individuato uno spazio in cui effettuare i vaccini anti-Covid e che venga introdotta la possibilità per la popolazione anziana, solitamente la più in difficoltà a spostarsi, di somministrare il vaccino a casa, come accade nella vicina Emilia Romagna.

«Da sempre – commentano i segretari dei circoli del Partito Democratico nella zona del Suzzarese Claudio Capiluppi, Marco Carra, Antonella Bernardelli, Massimiliano Artoni, Sara Bellesia e Vanni Malavasi assieme al coordinatore Costante Sala – il nostro partito si batte per veder garantito il diritto alla salute per i nostri cittadini, affidandolo ad un sistema sanitario pubblico e in grado di garantire l’affermazione della medicina di territorio. Riteniamo assolutamente fondamentale che la Regione, attraverso l’Ats e l’Asst, ascolti la voce dei territori, degli amministratori locali e dia seguito alle proposte avanzate dai sindaci circa l’individuazione delle sedi dove effettuare le vaccinazioni. Chiediamo – è la conclusione dei segretari dei circoli dem – che nessun comune venga privato di questa possibilità e ci auguriamo che questa nostra sollecitazione venga raccolta».