Vaccini, booster già per il 30% dei mantovani

MANTOVA Un quinto dei mantovani, il 20,02%, non ha ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti covid. Questo il dato che emerge dal report di Regione Lombardia al 31 dicembre. Tra i comuni virgiliani con meno somministrazioni Ponti sul Mincio (poco meno di una persona su tre, il 27%, non ha ricevuto la vaccinazione), Monzambano (25,28%), Castiglione delle Stiviere e Villimpenta (oltre il 24%). In media col dato provinciale Viadana e Suzzara (oltre 21% senza nemmeno una dose), Porto Mantovano (19,69) e Mantova (19,37). Sopra la media invece Borgo Virgilio, San Giorgio e Curtatone. Percentuale di non vaccinati più bassa a Schivenoglia e Sustinente, dove oltre l’85% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Più di un terzo dei residenti nella nostra provincia ha invece ricevuto la terza dose “booster”. In testa a questa speciale graduatoria il capoluogo col 37,45%, seguito a ruota da Curtatone (37,30%). Sustinente e Quingentole invece sfiorano il 35%. Fanalino di coda Castiglione, con il 22%.