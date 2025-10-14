Venerdì sciopero Igiene Urbana

Mantova Ambiente informa che le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno indetto uno sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre.
Potrebbero non essere garantiti tutti i servizi di igiene urbana, ma saranno comunque effettuate le prestazioni minime essenziali (L. 146/90 e successive modifiche).
In caso di assenza del personale, i centri di raccolta verranno chiusi.
Tutte le frazioni di rifiuto, se non raccolte, dovranno essere ritirate ed esposte nelle successive date previste in calendario.