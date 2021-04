Via alla proposta formativa Youtube ​ di Avulss mantovana

MANTOVA Dal 9 novembre​ scorso ha preso inizio la proposta formativa YOUTUBE​ di AVULSS mantovana (Associazione per il volontariato socio-sanitario), in collaborazione con AVULSS nazionale.

L’Intenzione é quella di affrontare​ argomentazioni di tipo ETICO, SANITARIO, PSICOLOGICO, DI ANALISI DEL MONDO DEL VOLONTARIATO in Epoca COVID e di CULTURA GENERALE.

Questi interventi formativi non vogliono essere

“conferenze” ma occasioni di incontro, seppur a distanza, con le Persone, in questo momento nel quale siamo costretti ad isolarci a causa della Pandemia.

L’obiettivo del progetto é quello di una riflessione pacata, serena che porti alla crescita formativa come é nello spirito di AVULSS.

L’orario generalmente è quello del tardo pomeriggio, sottovoce, diciamo l’ora del the!

Una sorta di “EDICOLA” permanente della formazione.

Chiunque voglia seguire la formazione in diretta o in differita, può digitare AVULSS NAZIONALE su YOUTUBE, iscrivendosi in modo naturalmente gratuito come gratuiti sono gli interventi dei nostri Relatori.

Per la partecipazione diretta alla formazione, una volta iscritti bisogna digitare sul simbolo della campanella e abilitare TUTTE LE NOTIFICHE: in questo modo arriverà sul cellulare la notifica di inizio della DIRETTA.