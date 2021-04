“Memorabilia”: domani la presentazione del libro Antonio Massena

MANTOVA Si chiama “Memorabilia. Teatro L’Uovo, metamorfosi di un impegno artistico, sociale e civile” ed è il libro, edito da Titivillus Mostre Editoria, con cui Antonio Massena ha deciso di tracciare il percorso del Teatro Stabile di Innovazione L’Uovo, una delle realtà teatrali più interessanti e prolifiche di tutto il panorama italiano, esempio assoluto di ricerca, sperimentazione e creazione. «Questo racconto, oltre a voler essere la memoria di un progetto culturale e artistico che ha attraversato trentasette anni, è anche l’intreccio di più storie e momenti, tra profondi e radicali mutamenti sociali, culturali e industriali. È la storia di persone che, con esperienze diverse ma formazione culturale, sociale e politica sortita dalle stesse radici, hanno saputo creare dal nulla un progetto che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento nazionale e non solo»: questo il commento dell’autore in merito alla propria “raccolta di memorie”. L’opera sarà presentata in diretta streaming domani pomeriggio, alle 18.30, sulla pagina Facebook di Fondazione Aida. A dialogare con l’autore sarà Lucio Argano, Presidente del Consiglio Superiore dello Spettacolo del Mibact. (f.b.)